عبدالله بن زايد يفتتح مقر سفارة الدولة في بلغاريا

المصدر: وام

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي المقر الجديد لسفارة الدولة لدى صوفيا وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى بلغاريا.

وأزاح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي إيكاترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح مقر السفارة.

وأكد سموه أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات لدى بلغاريا يأتي انطلاقا من حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع بلغاريا في المجالات كافة.

من جانبها أكدت معالي إيكاترينا زاهاريفا أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات لدى بلادها من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيدة بما يشهده التعاون بين الإمارات وبلغاريا من تطور مستمر في العديد من المجالات.

حضر الافتتاح سعادة عبدالوهاب ناصر حسن النجار سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى بلغاريا.