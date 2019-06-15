توضيح من "الإمارات للفضاء" حول إرسال أول رائد فضاء عربي إلى المريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت وكالة الإمارات للفضاء ما تداولته وسائل إعلام حول إرسال أول رائد فضاء عربي إلى المريخ خلال شهرين.

وأكدت الوكالة في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر" أن التحضيرات في برنامج الإمارات لرواد الفضاء مستمرة لإرسال أول رائد فضاء إماراتي عربي وهو رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا النفي على خلفية تداول وسائل إعلام إقليمية لخبر "مغلوط" نسبته لوكالة الإمارات للفضاء عن إطلاق أول رائد فضاء عربي إلى المريخ خلال شهرين في مهمة علمية وبحثية مهمة لإجراء تجارب هناك.