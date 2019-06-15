محمد بن زايد في وداع ملك ماليزيا

المصدر: أبوظبي ـ وام

غادر البلاد مساء أمس السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا الصديقة، بعد زيارة رسمية للدولة استغرقت يوميـن.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الوداع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس بعثة الشرف المرافقة لملك ماليزيا، وخالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والسلطان عبدالله بن السلطان أحمد، قد أديا مع جموع المصلين صلاة الجمعة بجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور فاروق حمادة، المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي، الذي دعا الله أن يحفظ دولة الإمارات وأن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبه وولي عهده وحكام الإمارات لكل ما فيه خير البلاد والعباد.

محمد بن زايد في مقدمة مودعي ملك ماليزيا