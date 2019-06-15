181 إجراءً بحق المنشآت الغذائية غير الملتزمة خلال رمضان والعيد بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 9 حملات تفتيشية وتوعوية على المنشآت الغذائية في أبوظبي والعين والظفرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، إلى جانب 142 زيارة تفتيشية وتوعية للمنشآت الحيوانية، أسفرت عن اتخاذ 181 إجراءً إدارياً بحق المنشآت غير الملتزمة بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة الغذائية.

إجراءات

وبحسب ثامر القاسمي، المتحدث الرسمي باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فقد تضمنت الإجراءات توجيه 134 إنذاراً و42 مخالفة إلى جانب 3 تنبيهات وإغلاق منشأتين، واستهدفت الحملات والزيارات الأسواق المركزية والمجمعات التسويقية بالإمارة نظراً لزيادة إقبال جمهور المستهلكين عليها في هذه الموسم.

وذكر القاسمي لـ«البيان» أن أبرز المخالفات التي تم رصدها في هذه المنشآت عدم التزام مسؤول المنشأة بتنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الحشرات، ما ترتب عليه انتشار الحشرات بكثرة في منطقة التحضير، وعدم الاهتمام بصيانة وتنظيف فتحات الصرف الصحي، وعدم الالتزام بالمحافظة على نظافة المنشأة كالأرضيات والسقف وخلف المعدات، وعدم الالتزام بوضع تواريخ الصلاحية على المواد الغذائية المحضرة في الثلاجات، بالإضافة إلى عدم التزام بعض المنشآت بتدريب العاملين، وأخرى تم تحريرها بسبب عدم استيفاء المنشأة للتراخيص اللازمة كعدم تجديد الرخصة التجارية المنتهية.

ضبط

وأضاف القاسمي أن الزيارات التفتيشية التي استهدفت منشآت اللحوم كشفت عن عدد من التجاوزات في بعض المنشآت الغذائية مثل ضبط تداول لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم التزام العاملين في المنشأة باشتراطات البطاقة الغذائية، وضبط وجود حشرات في بعض المنشآت، إلى جانب عدم الاهتمام بالنظافة العامة للمنشأة والمعدات وأدوات التحضير.

وأكد القاسمي أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تحرص تكثيف حملاتها التفتيشية والتوعوية على المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والتحقق من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط الممارسات الصحية الخاطئة التي يمارسها العاملون في تلك المنشآت وتقديم النصائح والإرشادات وتوجيه العاملين فيها لأفضل الممارسات.

تواصل

ودعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة عامة الجمهور إلى ضرورة التواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أي مخالفات وتجاوزات قد تهدد سلامة الأغذية خلال كافة مراحل السلسة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 ليتسنى لفرق الهيئة التفتيشية اتخاذ الإجراء اللازم وتحقيق هدفها في وصول غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.