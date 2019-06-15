تحليل المياه لأسبوع في البرج المتأثر بالتلوث بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

كشف المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن قيام قطاع الصحة العامة بسحب عينات دورية من جميع مصادر مياه الشرب بالوحدات السكنية والمنشآت التابعة له في البرج السكني الذي تعرّض لحادثة تلوث المياه الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن إصابة 190 شخصاً بحالات إعياء، وذلك لضمان سلامة المياه بالمجمع وصحة وسلامة الأفراد لمدة أسبوع كامل من تاريخ إمداد المجمع بالمياه.

مضيفاً أنه تم إعطاء موافقة على إمداد المياه للمجمع ضمن قيود احترازية بضرورة التخلص الكامل من أي مخزون مياه سابق بالوحدة السكنية فوراً ومنع استخدامه في أي أغراض مثل مياه السخان أو مياه معبأة مسبقاً ومنع الاستخدام في الشرب المباشر أو غير المباشر من خلال فلاتر تنقية، وتجنب استخدام المياه في تنظيف الفواكه والخضراوات التي تأكل مباشرة دون طبخ كامل، وكذلك تجنب استخدام المياه للأشخاص المصابين بالنزلات المعوية أو الأطفال المصابين.

مواصفة

وقال الحوسني: «إن المياه العمومية بالمباني السكنية والتجارية هي مياه شرب غير معبأة ينطبق عليها المواصفة الخليجية المعتمدة رقم 149 /‏‏ 2014 ضمن المواصفات والمعايير المحددة. وينظم ذلك الأمر المحلي للصحة العامة رقم 01 لعام 2015 الخاص بالصحة العامة، حيث ينص على أن مالك «مسؤول‏» مطور أو القائم على إدارة وتشغيل المرفق مسؤولي مسؤولية تامة عن توفير مياه شرب معتمدة للمبنى من المصادر المعتمدة.

وذكر أن الدائرة تهيب بمُلاك ومسؤولي المباني السكنية والتجارية بالإمارة للالتزام بتوفير مياه صالحة للشرب بالمبني بالكميات الكافية من الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه أو المصادر المعتمدة بالدائرة، مع استخدام السيارات المعتمدة في حال نقل المياه للمبنى، كما تعتمد الدائرة مركبات نقل مياه الشرب باللون الأزرق كاملاً للصهريج ومثبت عليها ملصق معتمد لمياه الشرب بعد التأكد من سلامة الصهريج والمواد العازلة المستخدمة به وصلاحيتها للتلامس مع مياه الشرب.

وأهمية توفير خزانات مياه من نوعيات معتمدة وصالحة للاستخدام بالمبنى، مع توفير تحكّم وغلق لمواقع الخزانات بصورة كاملة بالمبنى، مع ضرورة توفير أنابيب توصيل مياه من نوعية معتمدة وصالحة للاستخدام ولا تؤثر في خصائص المياه، على أن تكون كافة التوصيلات محكمة ومؤمنة من أي تسرّب خارجي.

وأضاف: «يجب توفير عقد تنظيف وتطهير دوري لجميع خزانات مياه الشرب وأنابيب التوصيل بشكل دوري على الأقل كل 6 شهور مع الشركات المعتمدة بالدائرة أو عند الحاجة مع توفير تحاليل مخبرية تفيد سلامة مياه الشرب بالمبنى».

ولفت الحوسني لأهمية توفير عقد مكافحة آفات الصحة العامة مع الشركات المعتمدة بالدائرة، ويتضمن ذلك مرافق المبنى والممرات وغرف النفايات والمناطق الخارجية. وتنظيف قنوات أنظمة التهوية والتكييف المركزية بشكل دوري، وأهمية فحص ومعاينة توصيلات ونقط تصريف الصرف الصحي بصورة دورية لتجنب أي حالات انسداد أو رشح قد تضر بالصحة العامة للسكان.