شرطة دبي تُطلع نظيرتها في أبوظبي على إجراءاتها للحد من الجريمة

المصدر: دبي - البيان

استقبل العقيد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري بشرطة دبي، والمقدم عارف علي بيشوه، نائب مدير إدارة الحد من الجريمة، وفداً من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي، برئاسة المقدم عبد الرحمن البريكي، نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في المديرية، وعدد من الضباط، ضمن زيارة تهدف للاطلاع على الإجراءات الأمنية المتبعة في شرطة دبي للحد من الجريمة في قطاع محلات الذهب والبنوك.

وفي بداية اللقاء رحب العقيد محمد عقيل أهلي با لوفد الزائر، مؤكداً حرص شرطة دبي على مشاركة تجاربها وممارستها مع كافة الجهات الشرطية في الدولة، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، وبمستوى التنسيق المشترك بين شرطة دبي وشرطة أبوظبي، والذي يشكل دعما كبيرا للعمل الأمني والشرطي على مستوى الدولة، ويحقق الأهداف والرؤى المشتركة، ويعزز الأمن والأمان والسعادة للمجتمع.

وأكد المقدم عارف بيشوه، نائب مدير إدارة الحد من الجريمة، وممثل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الاجتماع الرئيسي من الزيارة، أن إدارة الحد من الجريمة، تعمل على نقل خبراتها وتجاربها وأنظمتها الحديثة للقطاعات الشرطية في الدولة، وأنها مستمرة في تطوير أنظمتها وإجراءاتها بشكل يواكب التقدم التقني والأمني.

تقدم

ونوه إلى أن الإجراءات الأمنية للحد من الجريمة في قطاع البنوك ومحلات الذهب شهدت تقدما كبيرا، لا سيما وأنها تلقى اهتماما مباشرا من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي وجه بتنفيذ العديد من البرامج والآليات والإجراءات الأمنية في هذا المجال، والعمل على تطبيقها، ما شكل تقدما كبيرا لهذا القطاع المهم.

واستعرض المقدم عارف بيشوه، دراسة أمن قطاع البنوك ومحلات الذهب والمجوهرات، والإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة لمحلات الذهب، والاحتياجات الأمنية وفقاً لمعايير مدروسة تحقق الأهداف والاشتراطات المتعلقة بالمنشآت، وأهم القضايا التي وقعت، وكيف تم القبض على مرتكبيها، إلى جانب الإجراءات الاستباقية التي ساهمت في منع جريمة السرقات والكشف عنها قبل وقوعها.

وقدم الملازم أول سيف مهيّر الكتبي، رئيس قسم الجزر الأمنية في إدارة الحد من الجريمة، عرضاً تضمن تحديات هذا القطاع، والمبادرات والبرامج التي تنفذ، وأمثلة عن التعاون مع الشركاء، وتصنيف المنشآت، وتأهيل العاملين في مجال حماية محلات الذهب.

وفي نهاية الزيارة، قام المقدم عارف بيشوه، بتسليم درع تذكارية للوفد الزائر، ومن جانبه وجه المقدم عبد الرحمن البريكي، والوفد المرافق له، من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، شكرهم الجزيل للقيادة العامة لشرطة دبي على استقبالهم ومعلوماتهم التي قدموها، مؤكدين أن شرطة دبي جهة أمنية رائدة في كافة القطاعات، ومثمنين دور الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في تنظيم هذه الزيارة، والتي تضمنت أيضاً جولة إلى نادي ضباط شرطة دبي للاطلاع على نماذج مخصصة لأفضل الاشتراطات الأمنية لمحلات الذهب والمجوهرات.