شرطة أبوظبي تعزز قدرات المُسعِفين

المصدر: أبوظبي - البيان

تجري شرطة أبوظبي تعليماً مستمراً للمسعفين من منتسبيها في طب الطوارئ، لتعزيز قدراتهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين. ويلتحق المسعفون في إدارة الإسعاف بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية بدورة متخصصة تتضمن المستجدات العالمية في الأدوية والبروتوكول الطبي ونطاق الممارسة السريرية وكيفية التعامل الصحيح مع المرضى والمصابين.

وتركز الدورة على كيفية إدخال البيانات في نموذج حالة المصاب الإلكتروني والفوترة الطبية، وتقام في معهد التدريب التابع للمديرية. ويتولى تنفيذها فرع الإشراف والمتابعة بقسم الحوكمة السريرية ويقدمها أطباء طوارئ من إدارة الإسعاف باستمرار، ما يسهم في مواكبة المسعفين للمستجدات الطبية العالمية بمجال طب الطوارئ وتقديم خدمات طبية إسعافية متقدمة وبجودة عالية للمرضى والمصابين.