شرطة دبي توجّه موظفيها نحو آليات تطوير الذات

المصدر: دبي - البيان

شهد العقيد فيصل عيسى القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، ختام دورة «تطوير الذات» التي نظمتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وقدمها الدكتور رضا المسعودي استشاري علم النفس، وذلك في إطار حرص شرطة دبي على رفع مستوى كفاءة موظفيها وتنمية قدراتهم المهنية والمعرفية.

وقال العقيد فيصل القاسم إن الدورة جزء من خطة التدريب الداخلية للإدارة العامة لإسعاد المجتمع، مؤكداً انتهاج شرطة دبي في سياستها تطوير مستوى أداء كوادرها البشرية بالمعرفة والعلوم والبرامج المختلفة، انطلاقاً من كونهم المحرك لتحقيق أهداف واستراتيجيات شرطة دبي التي تواكب أيضاً استراتيجية الدولة في رفد المؤسسات بالكوادر الإماراتية المؤهلة بعلمها ومعرفتها، ليكونوا أعضاء فاعلين في دفع عجلة الريادة والتقدم في الدولة.

من جانبه، قال الدكتور رضا المسعودي إن تطوير الذات جزء من علوم التنمية البشرية لتنمية الفرد وتمكينه من حل مشكلاته، واتخاذ القرارات الصائبة لإحداث تغيرات إيجابية ترفع من كفاءته الإنتاجية وتزيد فعاليتها، مؤكداً أن العصر الحديث يشهد وتيرة سريعة من المتغيرات التي تُلزم المرء بالضرورة بمواكبة هذه التغيرات، وذلك بتطوير ذاته وإثراء معرفته واكتساب مهارات جديدة وعلوم مفيدة حسب اختصاصه.

وتطرّق الدكتور المسعودي في دورة تطوير الذات التي استمرت 3 أيام إلى مفهوم تطوير الذات، وكيفية بناء عادات إيجابية والتخلص من العادات السلبية، وماهية عادات الناجحين، وتحديد الأهداف، ووضع الخطط، وإدارة العلاقات بفعالية، وتحمل المسؤولية، والتحلي بالإرادة، واتخاذ القرارات وفق أسس علمية حديثة، وإدارة الوقت بشكل فعّال، وتنمية مهارات التفكير، وتمكين المشاركين من التصدي للمشكلات والخلافات، ورفع مستوى تقدير الذات، وتنمية الشعور بالمسؤولية الذاتية تجاه النجاح بالحياة.