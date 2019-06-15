وفد من شرطة دبي يطّلع على التجارب المتميزة لـ«مجتمعية شرطة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من شرطة دبي على إنجازات إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي وتجاربها المتميزة في المجالات التطوعية والتوعية. وتعرّف الوفد برئاسة العميد خالد علي فهد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي على الأساليب الحديثة في التعامل مع مختلف القضايا الشرطية والأمنية والمجتمعية.

وبحث العميد أحمد سيف المهيري مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي لدى لقائه الوفد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والتعرف إلى أفضل الممارسات المتبعة في معالجة القضايا الأمنية والإدارية، بحضور العميد أحمد المزروعي نائب مدير القطاع وعدد من الضباط.

واستمع الوفد إلى شرح حول مراحل تطور الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي والمقارنات المعيارية التي أجريت مع دول مثل سنغافورة وبريطانيا وأمريكا.

وتم التطرق إلى منهجية التعامل في حل المشكلات باستخدام نموذج سارا العالمي، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في معالجة القضايا الأمنية والإدارية.

وتم عرض مبادرة «كلنا شرطة» وتأسيسها والهدف منها ومعايير القبول والاستقطاب ورحلة أعضائها وأنواع الدورات التي يتلقونها، فضلاً عن عمل مراكز الخدمة المجتمعية في الأحياء السكنية ونوع الفعاليات والأنشطة والمحاضرات لكل القاطنين في الحي وبرامج التوعية للعمال وخصوصاً في المدن العمالية، وتعزيز قدرات الشباب والحد من الظواهر السلبية وترسيخ الآثار الإيجابية من خلال مجالس شرطة أبوظبي بالتعاون مع ديوان سمو ولي العهد.