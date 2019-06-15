اختيار «كهرباء دبي» للمشاركة بنموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

المصدر: دبي - البيان

اختارت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن المؤسسات التي تعمل على اختبار للنموذج المحدث للمؤسسة (EFQM Model 2020)، وذلك تأكيداً على مكانتها العالمية المتميزة، حيث نظمت الهيئة ورشة عمل لمناقشة النموذج المحدث مع مسؤولي وموظفي الهيئة، بمشاركة الأستاذة إسراء مبيضين، مدير فرع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في الشرق الأوسط، وعدد من قيادات وموظفي الهيئة، وذلك في مجمع الهيئة للتطوير المهني والأكاديمي.

وأشاد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، بجهود المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في تطوير معايير التميز المستدام وتقدير الشركات والمؤسسات التي تحقق مستويات بارزة من التميز.

وقال: «تتخذ هيئة كهرباء ومياه دبي من التميز ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها بوصفها مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، ويمثل إطار عمل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة جزءاً لا يتجزأ من مسيرتنا للتميز، ويأتي اختيار الهيئة للمشاركة في تطوير النموذج المحدث للمؤسسة ليؤكد المكانة العالمية التي حققتها الهيئة في مختلف مجالات التميز، لا سيما بعد حصولها على أرفع جائزة في نموذج تميز المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، حيث كانت الهيئة أول مؤسسة خارج أوروبا تحصل على هذه الجائزة، وأول مؤسسة في تاريخ الجائزة تحصل عليها من المرة الأولى للترشح، وتم تصنيفها ضمن الفئة البلاتينية التي تضم كبرى الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في التميز».