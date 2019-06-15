شرطة عجمان تكرّم موظفين لتميزهم في العمل

المصدر: عجمان -البيان

كرم العميد علي حميد المسيبي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة عجمان موظفين لتميزهم في أدائهم الوظيفي، بحضور الرائد خليل إبراهيم الحمادي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، تطبيقاً لمنهجية تحفيز ومكافأة الموظفين التي تتبعها القيادة العامة لشرطة عجمان لتكريم منتسبيها المتميزين وإسعادهم.

وجاء التكريم ضمن مبادرة شهرية نظمها قسم الخدمات الإلكترونية بشرطة عجمان لتكريم موظف متميز من القسم وموظف متعاون من الإدارات الأخرى شهرياً.

وهنأ العميد علي حميد المسيبي المكرمين على تميزهم في أداء مهامهم، مؤكداً أن شرطة عجمان تميزت بتميز الموظفين المتميزين وإخلاصهم وولائهم للعمل، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.