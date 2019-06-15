سيف بن زايد: تحت قبة المسجد يتجلّى صفاء العلاقات الأخوية

المصدر: دبي - البيان

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صورتين تجمعان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، خلال أدائهما صلاة الجمعة أمس في مسجد الشيخ زايد الكبير، وذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ودوّن سموه على الصورتين: «تحت قبة مسجد زايد الكبير يتجلّى صفاء العلاقات الأخوية بين سيدي محمد بن زايد وضيف الإمارات العزيز ملك ماليزيا، لتؤكد عمق العلاقات بين القائدين الكبيرين وما يحدوهما من طموح لما فيه خير شعبيهما وبلديهما».