شرطة أبوظبي تحذّر من إعاقة حركة سيارات الطوارئ والإسعاف

المصدر: أبوظبي-البيان

أكدت شرطة أبوظبي على أهمية نشر ثقافة إعطاء أفضلية الطريق للمواكب الرسمية انطلاقاً من أهمية احترام وترسيخ القيم والهوية الوطنية والتي تعكس صورة حضارية للزائرين.

ولفتت إلى أهمية إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة لتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحوادث محذرة من إعاقة حركة سيارات الطوارئ والإسعاف حيث يعتبر ذلك سلوكاً سلبياً يتسبب في تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين و يؤدي إلى تأخير سرعة الاستجابة ويعيق عمل طواقم الإسعاف على نحو يزيد من مضاعفات الإصابات، التي تحتاج إلى تدخل في فترة زمنية محددة.

وحثت الجمهور بخمس لغات على التعاون مع الشرطة وخصوصاً خلال وقوع الحوادث بعدم التجمهر، لتتمكن طواقم الإسعاف من تقديم خدماتها.