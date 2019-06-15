المؤسسات العقابية في دبي تعلن مواعيد زيارات النزلاء

المصدر: دبي-البيان

أعلنت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي عن تغيير في مواعيد زيارة النزلاء والنزيلات في كل من إدارة السجن المركزي، وإدارة سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث، وذلك حرصاً على تواصل النزلاء مع ذويهم في أوقات تناسب كلا الجانبين.

إدارة السجن المركزي

ووفقاً للمواعيد الجديدة، فإن زيارة الرجال والنساء من كافة الجنسيات تبدأ يوم الأحد من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً إلى نزلاء مبنى رقم (2)، وتبدأ زيارة الرجال والنساء من كافة الجنسيات يوم الإثنين من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً إلى نزلاء مبنى رقم (1).

وتبدأ زيارة الشخصيات الدينية من دور العبادات غير الإسلامية إلى كافة مباني السجن المركزي يوم الثلاثاء من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 صباحاً، فيما تبدأ زيارة الرجال والنساء من كافة الجنسيات إلى نزلاء المبنيَين (3) و(4) في الساعة 10 صابحاً وحتى 12 ظهراً من يوم الثلاثاء.

وتبدأ زيارة الرجال والنساء من كافة الجنسيات إلى نزلاء المبنى رقم (2) يوم الأربعاء من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً، فيما تبدأ زيارة المحاميين والدبلوماسيين إلى كافة مباني السجن المركزي يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً.

الجنح والمخالفات

ويُسمح بزيارة الرجال للنزلاء من المواطنين والعرب، فيما يتعلق بنزلاء إدارة سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث، يوم الأحد بدءاً من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً، فيما يُسمح للنساء بزيارة النزلاء من المواطنين والعرب يوم الإثنين بدءاً من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً.