تعزيز التوعية بشأن العمل وقت الظهيرة

المصدر: دبي - البيان

نفذت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي حملة ولمدة أسبوع بدءاً من 9/‏‏‏‏6/‏‏‏‏2019 لتوعية البيئة العمالية بالعمل وقت الظهيرة من خلال مرور دوريات اللجنة على المنشآت بوضع الملصقات وتوزيع النشرات على العمال سواء في سكنات العمال أو في المواقع الإنشائية، وذلك انطلاقاً من حرص اللجنة على تحديد العمل وقت الظهيرة في الفترة من 15/‏‏‏‏06/‏‏‏‏2019 حتى 15/‏‏‏‏09/‏‏‏‏2019.

وكانت تعليمات اللواء عبيد مهير رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي بأن اللجنة ستستمر مع الشركاء الاستراتيجيين في العمل خلال الفترة التي تم ذكرها آنفاً بالعمل في هذه الفترة التي تمتد لثلاثة أشهر.