وفد من بلدية عجمان يطمئن على صحة المصابين بحادثة تلوّث المياه

المصدر: Ⅶ عجمان- البيان

زار وفد من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان المصابين بحادثة تلوث خزان المياه في أحد الأبراج السكنية بالإمارة، حيث ترأس الوفد الزائر لمستشفى أمينة المهندس حميد المعلا مدير إدارة البيئة وتنميتها بالإنابة، والمهندس عبدالله التميمي مدير إدارة الصحة العامة، وعدد من المسؤولين بالدائرة، واستمع الوفد للحالات المرضية التي أصيبت بنزلات معوية، واطلعوا على شرح الأطباء حول الحالات التي وصفت بأنها غير مقلقة وستغادر المستشفى قريباً بعد تلقي العلاج المطلوب.

وأكد المعلا، أن صحة السكان وسلامتهم هدف تنشده إمارة عجمان بشكل دائم ودؤوب، ساعيةً لتكثيف الجهود مع كافة الهيئات المحلية الاتحادية لتوفير بيئة عيش مثالية وآمنة للجميع.