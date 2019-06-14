بحث التعاون في المجالات المرورية بين شرطتي أبوظبي ورأس الخيمة

المصدر: أبوظبي-البيان

ناقشت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي سبل التنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني وتبادل الخبرات المشتركة بمجالات المرور وجهود تعزيز السلامة في الطرق.وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال لقائه مع الوفد اهتمام وزارة الداخلية بتوطيد جهود التعاون المشترك مع القيادات الشرطية في الدولة بما يعزز مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع لافتاً إلى أهمية اللقاءات والزيارات المشتركة بين الوفود الشرطية والتي تعزز الخبرات وتحقق تطلعات وأهداف وزارة الداخلية وجهودها لتعزيز المسيرة التطويرية في مجالات العمل الشرطي والأمني وفق أفضل المعايير المتقدمة.

واطلع الوفد برئاسة العميد سالم عبدالله الظاهري نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي خلال اجتماعه مع العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة في قاعة الاجتماعات الكبرى بمركز خدمات المرور والترخيص، على الإجراءات التي تحد من حدوث الأضرار بالأرواح والممتلكات العامة عند وقوع حوادث تعطل مثبت السرعة، و تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين وفق أفضل المعايير والممارسات.

وأكد العميد محمد الحميدي اهتمام دولة الإمارات بأن تكون من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة وجعل الطرق أكثر أمناً عبر تعزيز رضا وسعادة المجتمع حول الخدمات المقدمة وفق أفضل معايير الكفاءة والجودة والشفافية.