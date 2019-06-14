نيابة دبي تكرّم منتسبي البرنامج المهني في خدمة العملاء

المصدر: Ⅶ دبي-البيان

كرّم المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وعبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، 16 منتسباً في البرنامج المهني في خدمة المتعاملين، ويهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءات موظفي خدمة العملاء، بما يتوافق مع خطة دبي 2021، وتوجهات الحكومة الرامية إلى تقديم خدمات حكومية متميزة بمستوى عالمي ومتوافق مع متطلبات خدمات السبع نجوم.

ويأتي التعاون بين النيابة العامة ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، لتطوير والارتقاء بمستوى كفاءات موظفي النيابة، وتحسين أدائهم المؤسسي عن طريق تدريبهم وصقل مهاراتهم، من خلال معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، الذي يوفر برامج تنفيذية وإشرافية وتخصصية، بمساعدة مدربين ذوي كفاءة عالية، قادرين على تقديم البرامج التدريبية بأسلوب يتسم بالواقعية، ويلبي احتياجات المؤسسات الحكومية.

وبارك المستشار عصام الحميدان خلال حفل التكريم، لخريجي البرنامج من موظفي قسم العناية بالمتعاملين، وأشاد بتفوقهم واجتيازهم البرنامج المهني بتفوق، واعتبر أن نجاحهم هو نجاح للدائرة، ومفتاح لتحقيق سعادة المتعاملين، وتعزيز جودة حياة المجتمع، الذي تصبو إليه حكومتنا الرشيدة، كما أشاد بالتعاون المثمر بين النيابة العامة بدبي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وقال: أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للشركاء في النجاح، من دائرة الموارد البشرية، على حرصهم في تطوير القدرات وتنمية المهارات وتحسين الأداء المؤسسي، وتهيئة البيئة المناسبة للتعلم والتدريب.

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ومن جانبه، أكد عبد الله الفلاسي، حرص حكومة دبي على أن يكون موظفوها مبدعين، ويقدمون أفضل الحلول للمتعاملين مع دوائر حكومة دبي، وأن تطبق دوائر حكومة دبي نهجاً شاملاً في خدمة المتعاملين، يركز على تلبية احتياجاتهم بأسلوب متوازن. وقال إن الدائرة، وتلبية لتوجيهات الحكومة الرشيدة، الرامية لتحقيق التوجه الاستراتيجي بتأهيل الكوادر الوطنية، صممت، وبالتعاون مع النيابة العامة بدبي، البرنامج المهني في خدمة المتعاملين، الملائم لبيئة عمل النيابة العامة، والذي يهدف إلى إكساب الموظفين المعارف والقدرات والمهارات المتقدمة، لتنفيذ جميع المهام الوظيفية ذات العلاقة بخدمة المتعاملين.