بدء التسجيل ببرنامج «أبطال شرطة الغد» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شرطة أبوظبي بدء التسجيل في برنامج أبطال شرطة الغد، للفئة العمرية 12-15 عاماً للذكور والإناث من المواطنين، والذي تنطلق فعالياته في الرابع عشر من يوليو المقبل، في مباني وميادين كلية الشرطة في أبوظبي ومدارس الشرطة في الفوعة.

ووفرت شرطة أبوظبي فرصة التسجيل للطلبة المواطنين على موقعها الإلكتروني، تمهيداً لتحديد الأعداد التي يستهدفها البرنامج لهذا العام، بما يسهم في تقديم أنشطة وفعاليات هادفة لشغل أوقات فراغ الأبناء بما يفيدهم خلال عطلة نهاية العام الدراسي.

وقال العميد مهنا محمد النعيمي، مدير إدارة مدارس الشرطة في قطاع الموارد البشرية، إن البرنامج يشتمل على أنشطة بدنية وثقافية متنوعة، والتدريب على المهارات الشرطية، بهدف استثمار أوقات فراغ الأبناء خلال الإجازة الصيفية وتعزيز الهوية الوطنية لديهم، وغرس القيم النبيلة في جيل المستقبل، ويتضمن جدول الفعاليات العديد من الأنشطة من بينها اللياقة البدنية والتدريب على المشاة والسلاح، وغيرها من الفعاليات الهادفة.