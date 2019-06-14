ولي عهد رأس الخيمة يعزي في وفاة شيخة بنت علي الخاطري

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

قدّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها شيخة بنت علي بن سيف الخاطري.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمجلس الشيخ سلطان بن علي بن سيف الخاطري بمنطقة الساعدى برأس الخيمة، عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ محمد بن صقر القاسمي في وفاة المغفور لها خالته، والشيخ سلطان بن علي بن سيف الخاطري في وفاة أخته، ومحمد علي مفتاح الخاطري في وفاة والدته، وإلى ذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.