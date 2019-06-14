طحنون بن محمد يحضر أفراح الدرمكي في العين

المصدر: Ⅶ العين - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه خليفة محمد خلفان الدرمكي بمناسبة زفاف نجله «راشد» إلى كريمة جمعة سالم طبير الدرمكي، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.

حضر الحفل، إلى جانب سموه، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ سرور بن سعيد بن محمد آل نهيان، وعدد من المسؤولين.