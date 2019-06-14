راشد النعيمي يبحث علاقات التعاون مع وزير التعليم في إيرلندا

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

بحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس مجلس أمناء كلية المدينة الجامعية في عجمان، مع جوزيف مكهيو وزير التعليم في ايرلندا، الذي يزور البلاد حالياً سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون الثنائية في مجال التعليم العالي بين الجامعات في إمارة عجمان وجامعات ايرلندا.

نقاش

وتم خلال اللقاء الذي حضره أيدان كرونين سفير ايرلندا لدى الدولة استعراض ومناقشة العديد من القضايا التعليمية والاستفادة من تبادل الخبرات بين الجانبين والعمل على تطوير قضايا التعليم ودعمها بما يحقق المصالح المشتركة بين الجامعات في الإمارات عامة وعجمان خاصة وايرلندا.