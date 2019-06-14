خيرية رأس الخيمة تسدد 2.7 مليون رسوماً لـ 700 طالب

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية عن إنفاقها مليونين و782 ألفاً و876 درهماً لسداد رسوم 700 طالب وطالبة من طلبة المدارس والجامعات خلال العام الدراسي 2018 /‏ 2019. وأكد محمد جكه المنصوري أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أن المؤسسة تحرص دائماً على دعم الطلبة المحتاجين للمساعدة لاستكمال مسيرتهم التعليمية بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية التعليم لبناء أجيال مسلحة بالعلم.وأضاف: تم سداد الرسوم المترتبة على الطلبة المستفيدين من خلال التواصل المباشر مع الجامعات والمدارس التي تم إصدار الشيكات لصالحها مقابل الرسوم المترتبة عليهم نظير تحصيلهم العلمي، لافتاً إلى أن تسديد الرسوم يأتي ضمن المشاريع الثابتة التي تنفذها الجمعية سنوياً بهدف ضمان حصول هؤلاء الطلبة على نصيبهم من التعليم.