«وام» تشارك بالمؤتمر الدولي لوكالات الأنباء في بلغاريا

المصدر: Ⅶ صوفيا - وام

بدأت في العاصمة البلغارية صوفيا، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لوكالات الأنباء، تحت شعار «مستقبل الأنباء»، بمشاركة 130 دولة.

شارك في المؤتمر محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، الوكالة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تبث خدماتها للعالم بثلاث عشرة لغة.

ورحب الرئيس رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، بالمشاركين، مؤكداً أن شعار المنتدى «مستقبل الأنباء» يعني مستقبل البشرية.

وأشار إلى ما تواجهه وكالات الأنباء من تحديات في العصر الرقمي، وأهمية الوعي بطرح الأخبار الحقيقية بموضوعية والبعد عن الأخبار الزائفة.

ويتضمن المؤتمر الدولي عدداً من جلسات العمل - التي تعقد على مدى يومين - تتناول محاور تشمل المصادر الجديدة للتمويل والذكاء الاصطناعي ونماذج ملكية وكالات الأنباء، وتشارك وكالة أنباء الإمارات اليوم بجلسة تحت عنوان «الأخبار المزيفة».









