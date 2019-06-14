منصور بن زايد يبحث التعاون مع ملك ماليزيا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، في قصر الإمارات، السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا الصديقة، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى الإمارات.

ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بملك ماليزيا والوفد المرافق له، متمنياً لزيارته التوفيق والنجاح في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وماليزيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما جرى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل رئيس بعثة الشرف لملك ماليزيا، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وفارس المزروعي، المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، وراشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.