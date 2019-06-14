منصور بن زايد يبحث ورئيس الوزراء اليمني العلاقات الأخوية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بقصر الرئاسة أمس، الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، والوفد المرافق له الذي يزور الإمارات حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما تم استعراض البرامج والمشاريع التنموية والاقتصادية والإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية اليمن.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي علي محمد بن حماد رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومعالي فارس المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.