عبدالله بن زايد: نتطلع لتنمية التعاون مع رومانيا لخير البلدين

المصدر: Ⅶ بوخارست - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع رومانيا وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال فيوريكا دانشيلا رئيسة وزراء رومانيا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وذلك في العاصمة الرومانية بوخارست.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه لرومانيا - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ورومانيا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لرومانيا الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.

جلسة

أيضاً عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وتيودور ميليشكانو وزير الخارجية الروماني جلسة مباحثات ثنائية وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى رومانيا.

واستعرض سموه ووزير الخارجية الروماني أوجه التعاون المشترك بين البلدين خاصة مع تزامن هذه الزيارة مع مرور ثلاثة عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين رومانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأشادا بديناميكية العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على تنميتها، وأعربا عن الاهتمام المشترك بتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية.

وبحث سموه ووزير الخارجية الروماني فرص التعاون المشترك المتاحة للجانبين والسبل المتاحة لتنويع وتعميق التعاون في عدة مجالات مثل التجارة والزراعة والبنية التحتية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

حضر جلستي المباحثات الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا.

شجرة التسامح

قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وتيودور ميليشكانو وزير الخارجية الروماني بغرس «شجرة التسامح» وذلك في حديقة «الأونيري» بالعاصمة الرومانية بوخارست.

جاء ذلك في إطار مبادرة «أشجار التسامح» التي يتم تنفيذها تزامناً مع «عام التسامح» بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وشارك سموه في الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة في حديقة «الأونيري» التي تعد واحدة من أجمل الحدائق في العاصمة الرومانية وتعتبر واحة خضراء وسط بوخارست وأحد معالمها السياحية وتحيط بها نوافير مياه موسيقية ويقام فيها العديد من الفعاليات العامة على مدار العام.

وتم اختيار هذه الحديقة لتنفيذ مبادرة زارعة شجرة التسامح بها نظراً لمكانتها السياحية وموقعها الاستراتيجي على مفترق أكثر من شارع رئيسي في بوخارست.

حضر الحدث بيتري دايي وزير الزراعة الروماني والدكتور أحمد عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا وغابرييلا فيريا عمدة مدينة بوخارست الرومانية وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في إضافة إلى عدد من رجال الدين في رومانيا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن التسامح نهج راسخ في دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية التي تحرص على نشرها في ربوع العالم انطلاقاً من إيمانها بأن التسامح يشكل ركيزة أساسية لتنمية المجتمعات وتحقيق الخير والرخاء للبشرية.

من جانبه تقدم تيودور ميليشكانو وزير الخارجية الروماني بالشكر لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على هذه المبادرة الرائدة.