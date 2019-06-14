ملك ماليزيا يزور واحة الكرامة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

زار السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، أمس، واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي.

كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض ملك ماليزيا مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مراسم حرس الشرف وتم وضع إكليل أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول ملك ماليزيا في أروقة واحة الكرامة ومرافقها يرافقه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الذي قدم شرحاً مفصلاً عن الواحة التي تزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات البواسل، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

كما رافق ملك ماليزيا خلال الزيارة الوفد المرافق له، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس بعثة الشرف، وخالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا.

وفي ختام الجولة، توجه ملك ماليزيا إلى سجل الزوار وقام بتدوين كلمة عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.