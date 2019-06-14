العُرس الجماعي الأول ينشر السعادة في المرفأ

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أقيم الليلة قبل الماضية العرس الجماعي الأول في منطقة المرفأ تحت شعار «أفراح المرفأ تطبيق رؤية أم الإمارات»، ويهدف إلى دعم السعادة وتماسك الروابط الأسرية وتيسير أمور الشباب المقبلين على الزواج.

وقالت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام: «إن فرحة كبيرة عمَّت العرس الذي نظمه الاتحاد النسائي، حيث أقيم لأول مرة في منطقة المرفأ تحت رعاية سمو أم الإمارات».

وأوضحت أن أهالي العرسان وأبناء المنطقة أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لقيادتنا الرشيدة ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على رعايتها لهذا الحفل الكبير لأول مرة وعلى الترتيبات الناجحة التي قام بها الاتحاد النسائي العام لإتمام الحفل على ما يرام.

وذكرت أن ترتيبات العرس تمَّت بنظام وفقاً لما خطط له.

ولفتت إلى أنه في جناح العرايس تم في بداية الحفل الترحيب بالضيوف ثم دخول العرايس وأهاليهن إلى قاعة الحفل، حيث أخذوا الصور التذكارية بهذه المناسبة المباركة.

وأشارت إلى أن عرس الشباب تم أيضاً وفق الجدول المخطط له، حيث عمَّت الفرحة الحاضرين من العرسان وأهاليهم والضيوف وتم تقديم الخدمات الضرورية لهذا الحفل المبارك، وقد تعاونت البلدية في هذا الحفل حيث قدمت الخدمات الضرورية لذلك.

وفي ختام الحفل قامت نورة السويدي بتكريم الجهات الحكومية المتعاونة في تنفيذ الحفل ورعاة العرس الجماعي الأول «أفراح المرفأ» وهم: بلدية منطقة الظفرة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومصرف الإمارات الإسلامي وشركة إن إم سي للرعاية الصحية ومستشفى إن إم سي رويال للمرأة ومركز سوسي للتجميل ودار للأزياء التراثية الإماراتية وشركة وناسة لخدمات الأفراح وشركة متاجر للتطوير بيستاش ومحلات أبوحليقة والدلة الذهبية وانفاسك دخون والمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين وميسون اليجاس هوت كتور.

من جانبها قالت فاطمة المحرزي، مديرة إدارة الموارد البشرية بالاتحاد النسائي العام والمشرفة على حفل العرس الجماعي بالمرفأ، إن 10 عرسان وعرايس من المواطنين والمقيمين شاركوا في هذا العرس، حيث أقيم عرس الرجال من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى السادسة مساء وأقيم عرس النساء من الساعة الساعة الثامنة مساء في قاعة المرفأ للأعراس.