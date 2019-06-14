«نسائية كهرباء دبي» تنظم رحلة لموظفات الهيئة إلى «دبي أوبرا»

المصدر: دبي - البيان

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي زيارة إلى «دبي أوبرا»، إحدى أبرز المعالم الثقافية في الإمارة، شاركت فيها أكثر من 50 موظفة من موظفات الهيئة. وأكدت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، حرص اللجنة على تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تسهم في تحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها التواصل الفعّال مع الموظفات.

وأضافت: «يأتي تنظيم هذه النوعية من الأنشطة الاجتماعية في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير بيئة عمل سعيدة وإيجابية ومحفزة للموظفين، إلى جانب تفعيل دور المرأة ودعمها على الأصعدة كافة.

وتمثل الرحلات التثقيفية جانباً مهماً من الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها اللجنة، لاسيما وأنها تسهم في تحقيق التوازن بين حياة الموظفات المهنية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز الولاء المؤسسي والتقارب الاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على سعادتهن».

وعبرت المشاركات عن سعادتهن بزيارة هذا المعلم الحضاري والسياحي الرائع الذي تم تصميمه على شكل قارب الدهو التراثي، الذي يسهم في التعريف بالمشهد الفني والثقافي في دبي. وأشادت الموظفات بجهود اللجنة النسائية في تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي مع زميلاتهن من مختلف قطاعات الهيئة.