تخريج 3 دورات شرطية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العقيد الدكتور ناصر البكر مدير معهد تدريب الشرطة تخريج 3 دورات متخصصة، بحضور العقيد محمد الزعابي نائب مدير المعهد، والمقدم إبراهيم بن شكر رئيس قسم التدريب، والمقدم أحمد سبيعان رئيس قسم تقييم البرامج.

وبلغ عدد منتسبي دورة برنامج تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية للعاملين في البحث الجنائي 26 منتسباً من الضباط والأفراد، بينما بلغ عدد خريجي دورة استراتيجية التفتيش 26 خريجاً من الضباط والأفراد، وعدد خريجي دورة استراتيجية التميز المؤسسي 18 فرداً. وأشار العقيد الدكتور البكر إلى أهمية الدورات التدريبية والتأهيلية التي ينظمها معهد تدريب شرطة رأس الخيمة لإسهامها في رفد المنتسبين بعلوم ومعارف جديدة، إضافة إلى تطوير قدراتهم ومهاراتهم للقيام بالمهام الموكلة إليهم بكفاءة وبدرجة عالية من الاحترافية التي تحقق أعلى مستويات رضا المتعاملين.