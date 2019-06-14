قرقاش: الاعتداء على ناقلتي نفط في خليج عمان تصعيد خطر

المصدر: البيان الالكتروني

وصف معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الاعتداء على ناقلتي نفط أمس في خليج عمان بالتطور المقلق والتصعيد الخطر، مهيباً بأن الأمر يستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد معاليه أن الحكمة ضرورية، والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الدولة للشؤون الخارجية عبر حسابه على تويتر، قال فيها: "الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي. الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر".