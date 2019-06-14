الطّقس المتوقع في الإمارات حتى الثلاثاء

المصدر: وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غدا رطبا صباحا مع تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح صحوا بوجه عام غائما جزئيا شرقا بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا ظهرا، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/ س.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا فيما يكون خفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم السبت رطبا صباحا مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة يصبح صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س.. وموج البحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي و بحر عمان.

فيما يكون الطقس يوم الأحد رطبا صباحا مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة يصبح غائما جزئيا على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س.. ويكون الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان خفيفا إلى متوسط.

وتوقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس يوم الإثنين رطبا صباحا على السواحل خاصة شمالا يصبح صحوا بوجه عام ومغبرا على بعض المناطق وغائما جزئيا شرقا بعد الظهر.. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا في المساء والليل خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/ س.. وموج البحر يكون في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و في بحر عمان يكون متوسطا يضطرب تدريجيا في المساء.

ويشهد يوم الثلاثاء طقسا صحوا إلى مغبر أحيانا و تميل درجات الحرارة للإنخفاض خاصة على السواحل.. والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س.. والموج في الخليج العربي يكون مضطربا وفي بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط.