النائب العام لدولة الإمارات يبحث العلاقات مع سفير كازاخستان

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولـة الإمارات، بمكتبـه بقصـر الخبيرة بأبوظبي، ماديار مينيلبيكوف سـفير جمهورية كازاخستان لدى الدولــة، ويرافقه مستشار السفارة صامات نيسانباييف، بحضور المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، والمستشار علي الزيودي مدير إدارة التعاون الدولي.

وتم خــلال اللقـاء بحث سبل دعم علاقات التعاون القضائي والقانوني، واســتعراض النظـام القضـائي في الإمارات وكازاخستان، وأوجـه التعـاون الممكنــة بيــن الدولتـين في المجــال القضـائي والقانوني، وعبـر الجانبـان عن ســعادتهمـا باللقـاء وما دار خــلاله، وأعرب السـفير الكازاخستاني عن تطـلع بلده إلى التعــاون وتبــادل الخبرات مع دولة الإمارات في مجــالات العدل والقضاء.