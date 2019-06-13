تطوير ورش عمل النزلاء في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

وقعت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان مذكرة تفاهم مع شركة آرت مينلاند الصينية لتطوير ورش العمل في المؤسسة للنزلاء من الرجال والنساء، بحضور اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة. وقع الاتفاقية من جانب الشرطة العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، ومن طرف الشركة زوزوهي اكسو مديرة شركة آرت مينلاند، بحضور العقيد سعيد سلطان الشامسي نائب مدير المؤسسة، وعدد من كبار الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة عجمان.

وعبر قائد عام شرطة عجمان عن سعادته بتوقيع المذكرة مع شركة آرت مينلاند.