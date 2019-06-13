تعزيز الشراكة بين «كهرباء دبي» و«مصدر» في الطاقة المتجددة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في المبنى الرئيسي للهيئة وفداً من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) برئاسة محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة ومختلف الخطط والمشاريع التي تدعم تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل الإمارات من أفضل الدول في العالم، وترسيخ موقعها قطباً عالمياً في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

كما تطرقت المحادثات لمشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الثالثة عشرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2020، التي تستضيفها «مصدر» وتعد إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020»، وتم استعراض المشاركة المميزة للهيئة بصفتها «شريك الكفاءة» في فعاليات الدورة الثانية عشرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2019، التي نظمت في يناير الماضي.

تعاون

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل دائماً على تعزيز الشراكة والتعاون المشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وتبادل أفضل الخبرات والتجارب العالمية، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تعزيز التنمية المستدامة، حيث تتكامل جهودنا المشتركة لتطوير حلول مبتكرة في مجال الطاقة تسهم في بناء مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة».

وأضاف: «يسعدنا مجدداً تقديم الرعاية كشريك الكفاءة للقمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تعد منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد من الأسواق الواعدة للطاقة المتجددة في العالم؛ حيث تأتي مشاركة الهيئة بصفتها شريك الكفاءة ضمن حرصها على إبراز دور دولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة عالمياً».

دعم

أشاد محمد جميل الرمحي بدعم هيئة كهرباء ومياه دبي لفعاليات الدورتين الأخيرتين من أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي كان له بالغ الأثر في إنجاح الأسبوع وترسيخ مكانته واحداً من أكبر التجمعات المعنية بقضايا الاستدامة على مستوى العالم. وأكد الرمحي أهمية الشراكة التي تجمع «مصدر» مع هيئة كهرباء ومياه دبي.