خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي روسيا والفلبين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وذلك بمناسبة «يوم روسيا».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائـــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وبعث صاحــب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكـــتوم وصــاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تــهنئة مماثلتين إلى ديميتري ميدفيديف، رئــيس وزراء روسيا الاتحادية.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس رودريغو روا دوتيرتي، رئيس جمهورية الفلبين، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس رودريغو روا دوتيرتي.