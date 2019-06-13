لجنة المشاورات السياسية الإماراتية الأرمينية تناقش علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي أعمال الدورة الثانية للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية في جمهورية أرمينيا.

وترأس أعمال اللجنة خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بحضور محمد عيسى القطام الزعابي سفير الدولة لدى يريفان، وخالد العامري نائب مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في حين ترأس الجانب الأرميني جريكور هوفهانيسيان نائب وزير الخارجية، بحضور مهير مكدوميان سفير أرمينيا لدى الدولة، وأرمين ميلكونيان مدير إدارة الشرق الأوسط. وجرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، فيما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة.