معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ينطلق 27 أغسطس

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

انتهت اللجنة العليا المنظِّمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) من وضع التصور النهائي لشكل ومضمون نسخة 2019 من المعرض، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، في الفترة من 27 إلى 31 أغسطس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويعتبر الأشهر والأكثر شعبية في مجال الصيد والفروسية والحفاظ على التراث، إلى جانب وضع تفاصيل البرامج والفعاليات المصاحبة له.

وقد قررت اللجنة أن تحمل هذه الدورة، شعار الصيد المستدام، كما تتميز بالكثير من الابتكار والمتعة؛ حيث قامت بتقديم موعد نسخة هذه السنة من المعرض ليسبق موسم المقناص، حتى يتسنى للصقارين اقتناء كل الأدوات والمعدات التي يحتاجونها قبل بدء الموسم، إلى جانب العديد من التسهيلات التي ستحملها النسخة المقبلة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في اقتناء أسلحة الصيد من أرقى وأفضل وأكبر شركات السلاح المحلية والدولية المشاركة في المعرض.

وأعلنت اللجنة عن عزمها إطلاق العديد من المسابقات للجمهور في الشعر النبطي العمودي والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب التوسع في أقسام المعرض. كما ارتأت اللجنة أن تضيف إلى نسخة هذا العام العديد من الفعاليات المصممة خصيصاً للأسر تناسباً مع أجواء العطلة الصيفية، وناقشت الأهداف الرئيسية للمعرض والتي تتضمن تسليط الضوء على الحراك الثقافي في الإمارات.