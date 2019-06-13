دائرة الطاقة بأبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع أستراليا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

ترأس المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وفداً حكومياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى أستراليا، لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين إمارة أبوظبي وأستراليا.

وتضمن جدول الزيارة الاجتماع مع عدد من أعضاء حكومة ولاية فيكتوريا ولقاء كبار ممثلي الجهات المعنية بتنظيم قطاع الطاقة الأسترالي، والتي يتصدرها جهاز أستراليا لتنظيم الطاقة ومجلس كفاءة الطاقة وجهاز إدارة سوق الطاقة، كما يشمل جدول الزيارة لقاءات موسعة مع مديري كبرى شركات الطاقة الأسترالية ورجال الأعمال والمختصين بالقطاع، ويتوج الوفد زيارته بالمشاركة في فعاليات أسبوع أستراليا للطاقة الذي تنعقد أعماله خلال الفترة من 11-14 يونيو في مدينة ملبورن الأسترالية.

وقال المهندس عويضة مرشد المرر: «تمثل زيارة أستراليا أهمية كبيرة لنا في دائرة الطاقة، حيث تحظى العلاقات الأسترالية الإماراتية بالتعاون المثمر في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الطاقة، ونسعى من خلال هذه الزيارة إلى عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى منظمات الطاقة العالمية بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة في أبوظبي وترشيد استخدام الطاقة وتعزيز جهود الارتقاء بمنظومة إدارة الطاقة، وذلك في إطار رؤية أبوظبي 2030 الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي القائم على التنمية المستدامة».