15 شركة تأمين صحي تتعامل مع «كليفلاند كلينك أبوظبي»

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشف مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، عن إضافة 3 شركات تأمين جدد بنهاية العام الماضي، بهدف توسيع نطاق العقود، بما يوفر التغطية العلاجية لأكبر عدد من الأفراد، وليرتفع عدد شركات التأمين الصحي التي تتعامل مع المستشفى، إلى 15 شركة، منها ضمان وثقة ورؤية جديدة للتأمين وشركة عُمان للتأمين وناس وميدنت ونيكس كير ونيورون وويلث العالمية، وميد لايف وإيتان وأدنيك وتراي كير، ويمكن للمرضى الذين يحملون جميع أنواع بطاقات «ضمان» المعززة، الحصول على خدمات المرضى الداخليين والإجراءات الطبية وعمليات اليوم الواحد، وخدمات العلاج في العيادات الخارجية بالمستشفى.

واستقطب المستشفى التابع لشركة مبادلة للرعاية الصحية خلال العام الماضي 2018، حوالي 346 طبيباً في مختلف التخصصات الطبية، محققاً بذلك ارتفاعاً قدره 4 % في نسبة توظيف الأطباء مقارنة بعام 2017، فيما بلغت نسبة الأطباء الذين تم تدريبهم أو عملوا في مؤسسة كليفلاند كلينك حوالي 15 %.