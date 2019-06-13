زكي نسيبة: العلاقات بين الإمارات وفرنسا نموذج يحتذى

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

استقبل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وفداً من القوات البحرية الوطنية الفرنسية بقيادة الفريق أول ركن بحري كريستوف برازويك قائد القوات البحرية الفرنسية.

وأكد معالي زكي نسيبة أهمية العلاقة التي تربط بين الإمارات وجمهورية فرنسا والتي غدت نموذجاً يحتذى به للعلاقات الثنائية بين الدول.حضر اللقاء بمقر وزارة الخارجية أمس لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وسابين سيورتينو مستشار التعاون والعمل الثقافي الفرنسي، والبروفيسور جان شامباز رئيس جامعة السوربون - باريس.

وبحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الإماراتية الفرنسية وإطلاق الدورة الاستراتيجية البحرية المتقدمة.

من جانبه شدد الأميرال برازوك رئيس هيئة الأركان البحرية الفرنسية على أن أواصر التعاون التي تربط بين الدولتين تشكل جسراً للنجاح الاستراتيجي لجمهورية فرنسا في منطقة الخليج، وقال:«إنه في إطار الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة أعلن الجانب الفرنسي عن إطلاق «الدورة الاستراتيجية المتقدمة والتي تنظمها جامعة السوربون بأبوظبي».

ومن جهة أخرى التقى معالي زكي نسيبة مع لودوفيك بوي سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة وعبّر السفير الفرنسي خلال اللقاء عن سعادته للزيارة المرتقبة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى باريس لافتتاح مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بقصر فونتانبلو.