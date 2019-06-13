الأوقاف الجعفرية الخيرية في دبي تنظم ملتقى التسامح الثاني

المصدر: Ⅶ دبي - وام

نظم مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الخيرية في دبي ملتقى التسامح الثاني لعام 2019 الجاري في مقر الأوقاف الجعفرية الخيرية في دبي، بمركز الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بمناسبة «عام التسامح».

حضر الملتقى إسماعيل آل عباس، رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الخيرية في دبي، وحسن الشواب، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومنير آل رحمة، عضو مجلس الإدارة المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة، وموظفو المجلس. كما حضر الملتقى اللواء أحمد خلفان المنصوري، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، والعميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، والعميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، والدكتور محمد فرخاص، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وجالية البهره الداودية الإسلامية، وكنيسة القديسة مريم بدبي، ومركز دبي الثقافي لمسلمي كيرالا.

وقام عباس مكي، عضو مجلس الإدارة بالأوقاف الجعفرية في دبي، بإلقاء كلمة بعنوان «التسامح من الطبيعة البشرية».