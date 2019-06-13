محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الألماني تطورات المنطقة

المصدر: Ⅶ برلين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس بمقر إقامته في برلين، هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

علاقات

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسبل تعزيزها. واستعرض الجانبان آخر التطورات والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لدول المنطقة وشعوبها ومواصلة التنسيق والعمل المشترك بشأن العديد من القضايا والملفات على المستويين الإقليمي والدولي.

حضور

حضر اللقاء معـــالي الدكتور سلطان بــن أحمد الجابر وزير دولة المبعوث الخــاص لجمهورية ألمانيا الاتحادية وعلي بن حــماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعــلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعلي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.