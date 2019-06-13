محمد بن زايد: زيارتنا لألمانيا تضع خـريطة طريق جديـدة لـ15 سـنة مقبلة

المصدر: Ⅶ برلين - وام

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «إن الزيارة إلى ألمانيا تؤكد أن لدينا خريطة طريق جديدة.. 15 سنة مقبلة.. نتطلع إلى أن يتضاعف التبادل التجاري بصورة أكبر»، وأعرب سموه - في كلمة مشتركة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - عن سعادته بزيارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

وأضاف سموه: «سعيد جداً بوجودي في ألمانيا ونحن هنا اليوم نحتفي بمرور 15 عاماً على توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا، حيث كان التبادل التجاري في ذلك الوقت بيننا يقارب 3 مليارات دولار، أما اليوم فإنه يقارب 14 مليار دولار».

وأضاف سموه: «ناقشنا مواضيع عديدة ونحن متفقون على كثير من الأمور ونتطلع إلى تقوية هذه العلاقة ومد جسور التعاون بين الإمارات وألمانيا».

ترحيب

من جانبها، رحبت أنجيلا ميركل بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقالت: «يسعدني أن ولي عهد أبوظبي جاء إلى برلين مجدداً وأرحب به ترحيباً جميلاً، حيث كانت زيارته الأخيرة إلى برلين خلال عام 2016 فيما زرت أنا الإمارات عام 2017».

وقالت إن لقاءها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تناول مجموعة واسعة من المواضيع الألمانية - الإماراتية خصوصاً الشراكة الاستراتيجية التي نحتفي بمرور 15 عاماً على إبرامها بيننا.

وأضافت المستشارة الألمانية أن المحادثات التي جرت بيننا عكست الحرص على تعميق العلاقات وهذا ما ترجمه البيان المشترك الذي أصدرناه.

وأشارت إلى أن اللقاء الذي جمع صاحب السمو ولي عهد أبوظبي ووزير الاقتصاد الألماني وأصحاب الشركات الألمانية يعكس الرغبة في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، ونوهت بزيارة مليون سائح ألماني إلى الإمارات كل سنة ما يعكس التواصل الموسع بين البلدين.

عام التسامح

وتحدثت عن مبادرة عام التسامح التي أطلقتها دولة الإمارات هذا العام، وقالت.. «إنها بالنسبة لنا مهمة جداً، حيث شهدت الإمارات أول زيارة لبابا الكنيسة الكاثوليكية للإمارات، كما استضافت الإمارات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التي تميزت نسختها هذه بمشاركة طيف واسع من مكونات شعب الإمارات والمقيمين فيها».

وأشارت المستشارة إلى أن الحديث تضمن أهمية بناء الجسور بين الأديان والطوائف المختلفة وضرورة مواجهة التطرف والكراهية من خلال التفاهم بين الشعوب إضافة أهمية مكافحة الإرهاب الدولي.

وأوضحت أن هناك فرصاً ومشاريع كثيرة للتعاون في المناطق ذات الاهتمام المشترك.

وأشادت المستشارة الألمانية بالمناخ الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات والإمكانيات التي تتمتع بها لمواصلة التعاون الثنائي.

وقالت: «وفق منظمة الشفافية الدولية تتميز الإمارات بدورها الريادي في التصدي للفساد على مستوى المنطقة وهذا يهم الشركات الألمانية والاستمارات الجديدة».

وفيما يخص الأمن الإقليمي أوضحت المستشارة أن البلدين لديهما المزيد من التعاون في المنطقة، حيث شملت المحادثات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.

وفي ختام كلمتها، أعربت عن قلقها من نشاط الصواريخ في إيران إضافة إلى تدخلها في سوريا، مشيرة إلى أن الاتفاق النووي مع إيران يلاقي وجهات نظر مختلفة إلا إننا نفضل الحلول السياسية والسلمية في هذا الصدد.

وحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة العشاء الرسمية التي أقامتها أنجيلا ميركل في مكتب المستشارية الاتحادية في برلين.