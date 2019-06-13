إطلاق «الاختبار الذكي» لرخص القيادة في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشروع «اختبار القيادة الذكي» للراغبين بالحصول على رخصة قيادة مركبة، ضمن نطاق توظيف أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان استدامة السلامة المرورية على طرق إمارة أبوظبي.

ويكون الاختبار من خلال مركبة ذكية تحتوي على أنظمة متطورة لمراقبة وتوجيه وتقييم أداء السائق المستجد خلال الاختبار في تقرير آلي يسجل النتيجة في الملف المروري مباشرة.

واطلع اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، على إحدى مركبات المشروع وتجهيزاتها الذكية، وذلك بحضور العميد خليفة الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي.

واستمع قائد عام شرطة أبوظبي إلى شرح من العقيد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية عن آلية عمل المركبة، وأهمية المشروع في الحد من حوادث المرور وتقديم أفضل الخدمات للجمهور.

وسيطبق المشروع في مراكز الفحص الرئيسية الـ 3 في أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة، بحيث يحتوي كل مركز على غرف مراقبة للمشرفين على الاختبار وأنظمة إلكترونية وشاشات عرض للمراقبة، ومؤشرات الأداء.