أنظمة أمنية ذكية في غرفة عمليات «أمن المطارات»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تفقد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، غرفة العمليات الرئيسية في الإدارة العامة لأمن المطارات، استكمالاً للزيارات السابقة، وللاطلاع على آخر التحديثات والإنجازات والنتائج الأولية للأنظمة الأمنية الذكية التي تعمل بها غرفة العمليات، وذلك بحضور العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، ونائبه بالوكالة العميد حموده العامري، والعقيد الدكتور أحمد زعل المهيري، مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد راشد عبد الرحمن أحمد، مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط.

اهتمام

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري: «أن المشاريع والأنظمة الذكية التي تعمل بها غرفة العمليات بالإدارة العامة لأمن المطارات تعكس مدى حرص الإدارات العامة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والتي بدورها تحقق أهداف حكومة دبي وتطلعاتها المستقبلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع، وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية في مجال الأمن، ومنها هذه الأنظمة والبرامج، والتي تشكل إضافة وحلقة أمنية قوية وأساسية في تأمين المدنية».

خصائص

واطلع اللواء عبدالله خليفة المري، على مستوى الإنجاز والخصائص لهذه البرامج الذكية والنتائج الأولية لها، وكيفية ترابطها مع الأنظمة الموجودة مسبقاً، والمتعلقة بإدارات أخرى مثل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للمرور.