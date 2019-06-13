16.6 ألف طن نفايات بأبوظبي خلال عيد الفطر

المصدر: Ⅶ أبوظبي - منى خليفة

أكد مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير»، أن حجم النفايات التي تم جمعها خلال إجازة عيد الفطر بلغ 16617 طناً خلال أيام عيد الفطر على مستوى إمارة أبوظبي، كما أفاد المركز وفق إحصاءات صادرة عنه حديثاً وحصلت «البيان» على نسخة منها، بأن حجم النفايات البلدية بلغ 13205 آلاف طن، والنفايات كبيرة الحجم 451 طناً، والنفايات الخضراء من المناطق السكنية بلغت 2613 ألف طن، فيما بلغ حجم نفايات الحيوانات النافقة 50 طناً، ونفايات المسالخ 262 طن، في حين بلغ حجم نفايات الإطارات المستعملة 36 طناً.

وأوضح مبارك العامري، مدير إدارة مشاريع الجمع والنقل في «تدوير» في تصريح لـ«البيان»، أن المركز يسعى بشكل دؤوب في خلق خطط تتماشى مع أهداف حكومة أبوظبي الرامية إلى خلق بيئة مستدامة والحفاظ على الموارد، إضافة إلى التزام «تدوير» بتقديم أفضل الخدمات، للحفاظ على نظافة إمارة أبوظبي، هذا بالإضافة إلى الرسائل التوعوية المهمة التي تسعى «تدوير» إلى نشرها بين أوساط المجتمع، والتي كان لها أثر إيجابي في رفع وعيهم بأهمية الفصل بين النفايات، وعدم الإسراف في الطعام، والشراء حسب الحاجة، ما من شأنه أن يغرس فيهم مفاهيم التقليل، وإعادة الاستخدام والتدوير، ويساهم في خلق مجتمعٍ واعٍ ومدرك للأهمية البيئية والاقتصادية لتقليل النفايات، وبالتالي تحويلها إلى موارد.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز «تدوير» استعد لعيد الفطر من خلال خطة عمل استهدفت تنظيف مصليات العيد، والطرق المؤدية إلى المساجد ومصليات العيد، وتفريغ الحاويات بشكل دوري ومتزامن قبل صلاة العيد، بالإضافة إلى استمرار عمل فرق النظافة على مدار الساعة، حيث يتم خدمة الإمارة يومياً من خلال أكثر من 4000 عامل، 600 منهم في مدينة أبوظبي.