محمد بن زايد يلتقي وزير الخارجية الألماني

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بمقر إقامته في برلين هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسبل تعزيزها.

واستعراض الجانبان آخر التطورات والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لدول المنطقة وشعوبها ومواصلة التنسيق والعمل المشترك بشأن العديد من القضايا والملفات على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة المبعوث الخاص لجمهورية ألمانيا الاتحادية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعلي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.