مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

المصدر: وام

أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية وأدى الى اصابة العديد من المدنيين ووصفه بأنه جريمة ارهابية تتعارض مع القانون الدولي والإنساني.

واستنكر الأمين العام استهداف المنشآت المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في المملكة، باعتباره جريمة حرب، وتهديدا مباشرا لسلامة المدنيين الآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، وبرهانا واضحا على تجاوز ميليشيات الحوثي الارهابية لكل القيم الاسلامية والقوانين الدولية.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي الى التنديد بمثل هذه الجرائم العدوانية ضد المناطق المدنية في المملكة مطالبا مجلس الأمن الدولي بوضع حد لاستمرار ميليشيات الحوثي الارهابية في الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية في تهديد واضح للأمن والسلم الاقليمي.